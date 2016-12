MotoGP: Box Repsol celebra Marquez già iridato su Twitter, ma è un errore

I social network , si sa, possono diventare armi a doppio taglio pericolose, ma quello che è successo a Marc Marquez ha dell' incredibile . Box Repsol ha pubblicato per sbaglio un post su Twitter per celebrare il titolo mondiale del pilota della Honda. Trattandosi di un clamoroso errore , il tweet e l'immagine pubblicati sulla pagina sono stati prontamente rimossi dagli amministratori. Un episodio divertente che ha fatto il giro del paddock a Motegi.

Nel testo del messaggio, tra l'altro, Repsol ha colto l'occasione per ringraziare tutti i tifosi per il loro sostegno dimostrato durante tutta la stagione. Magari l'avrà anche presa con un immancabile sorriso, eppure c'è da augurarsi che Marquez non sia un tipo superstizioso. Già a Phillip Island la questione iridata sembrava una mera formalità, ma poi come un filmine a ciel sereno è arrivata una squalifica...