MotoGP Spagna: Marc Marquez in pole position, solo 7° Bagnaia

GP SPAGNA

Lo spagnolo partirà davanti alle altre Desmosedici di Bezzecchi e Martin, Pecco in terza fila con Bastianini

MotoGP Spagna, le immagini di qualifiche e Sprint Race

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà Marc Marquez a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo del team Gresini ha chiuso un Q2 bagnato in 1'46''773, tenendosi alle spalle la VR46 di un grande Marco Bezzecchi (+ 0''271) e la Pramac del leader del campionato Jorge Martin (+ 0''608). Tre Ducati di tre squadre diverse in prima fila. In seconda scatteranno Binder con la Ktm, Di Giannantonio con l'altra VR46 e Alex Marquez con l'altra Gresini. Soltanto 7° e 9° tempo invece per le Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini, che partiranno dalla terza fila insieme all'altra Pramac di Morbidelli (8°).

Dopo aver riassaporato il podio nella Sprint di Austin, è arrivata dunque un'altra piccola grande soddisfazione per Marquez: prima pole in sella a una Ducati, di nuovo davanti a tutti al via dopo oltre un anno (l'ultima volta fu in Portogallo nella tappa d'esordio del Mondiale '23). Un dominio incontrastato quello dell'otto volte iridato sul tracciato di casa, emerso già nelle prove libere a inizio mattinata e confermato in quelle ufficiali. Ora l'attesa è tutta per la Sprint del pomeriggio e per la gara di domenica, quando però quasi certamente si correrà sull'asciutto.

A dargli battaglia ci sarà, letteralmente, un plotone di Ducati: sette, oltre alla sua, nelle successive otto posizioni in griglia. Per incontrare le due ufficiali, tuttavia, bisogna scendere di qualche posizione: sia Bagnaia sia Bastianini hanno fatto un po' fatica a trovare il giusto ritmo con l'acqua in pista, ma conteranno sul sole che già stava facendo capolino durante le qualifiche per riscattarsi nell'appuntamento pomeridiano. I tempi del venerdì, in questo senso, lasciano ben sperare.

La mosca bianca al via sarà rappresentata dalla Ktm ufficiale di Brad Binder, 4°, mentre è mancato l'acuto a quella del team GasGas di Pedro Acosta: il talentino spagnolo è scivolato nel ghiaione mentre viaggiava su ottimi tempi, è riuscito a ripartire, ma non a ritrovare il feeling giusto e ha chiuso 10°. Aprirà la quarta fila davanti alle Aprilia di Vinales ed Espargaro, che non sono riusciti a trovare la giusta confidenza con la pioggia.

Non sono invece riuscite a superare il taglio del Q1 le altre due Ktm di Miller e del collaudatore Pedrosa: l'australiano partira 15° e chiuderà la quinta fila dietro alla Honda LCR di Zarco (13°) e all'Aprilia Trackhouse di Oliveira (14°), lo spagnolo invece aprirà la sesta davanti a Raul (con l'altra Aprilia Trackhouse) e Augusto Fernandez (Ktm GasGas).

Qualifica da incubo, invece, per Honda e Yamaha: Mir e Marini scatteranno rispettivamente dalla 20esima e 22esima piazza con le loro HRC, entrambi alle spalle del collaudatore Bradl (19°), mentre Quartararo e Rins chiuderanno lo schieramento partendo dalla 23esima e 25esima posizione con le loro M1.