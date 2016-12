Valentino Rossi: "Non è ancora scritto niente"

Valentino Rossi è moderatamente ottimista dopo le qualifiche di Motegi: "E' stato strano non girare fino ad oggi, e poi fare tutto in una volta sola, libere e qualifiche. Direi che con il quinto tempo sono abbastanza soddisfatto. Sono stato molto veloce quando c'era tanta acqua in pista, ma poi quando ha iniziato ad asciugarsi ho sofferto con l'anteriore che spingeva in entrata di curva. Non è ancora scritto niente, vediamo nel warm up".