MotoGP: la Yamaha contro Marc Marquez

La Yamaha ci ha provato, ma la direzione gara non ha accolto il reclamo. Il team di Lorenzo voleva una pena più severa per Marquez, colpevole di essere rientrato a cambiare le gomme un giro dopo rispetto al previsto e punito con la bandiera nera a Phillip Island. La casa dei tre diapason, come scrive Marca, dopo la gara ha chiesto di sanzionare il leader del Mondiale della Honda con un punto sulla patente che lo avrebbe fatto partire ultimo a Motegi.