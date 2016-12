MotoGP: Marquez sotto inchiesta per il contatto con Pedrosa

Il contatto di gara tra le Honda gemelle di Marquez e Pedrosa non è passato inosservato. Tanto che la direzione gara del GP di Aragon ha deciso di valutare i rischi e la regolarità della manovra, che ha causato la rottura certa del sensore del controllo di trazione e la conseguente caduta di Dani. Marc potrebbe essere ritenuto colpevole di aver agito in modo pericoloso e, nel caso, sanzionato nella prossima gara. Nessuna decisione, però, verrà presa prima del giovedì del GP di Sepang, quando verranno ascoltati i due piloti in questione, che dovranno fornire la loro versione dei fatti. Decisive anche alcune verifiche tecniche sulle moto.