MotoGP, Aragon: Rossi al comando del terzo turno

E' Valentino Rossi che, dopo 6 giri, si aggiudica il miglior tempo del terzo turno di prove libere del GP di Aragon, girando in 1:50.464 in condizioni di asfalto umido. Una sessione poco significativa che ha visto Bautista 2° (Honda, +0.539) davanti ad Hayden (+1.081) ed Espargaro (ART, +2.314). Sono quindi rimasti ai box gli altri big, alcuni usciti solo per un giro di controllo in vista delle qualifiche pomeridiane.