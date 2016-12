MotoGP: Jorge Lorenzo trionfa a Misano

Lorenzo è il miglior interprete mondiale dello 0-100 km/h. Come dimostra il suo scatto fulminante sotto il semaforo, dove ancora una volta brucia tutti e, alla terza curva (!), inizia già ad andare in fuga. Manovra degna delle accelerazioni nell'iperspazio di Star Trek, complice l'ottimo setting e l'anti-impennamento della M1, con cui Jorge imposta un ritmo pazzesco e inaccessibile per gli avversari. Andando a firmare subito giri veloci a raffica. Dietro Pedrosa e Marquez si accodano, mentre Rossi deve sbrigare la pratica Espargaro, quarto perché colpevole di partenza anticipata e ovviamente penalizzato con un passaggio lento nella corsia box. Grande start invece per Iannone, che si ritrova in nona posizione davanti alle Ducati ufficiali. Peccato che la gara di Andrea duri appena tre giri, prima di sentire l'anteriore chiudersi e finire nella ghiaia.

E' un avvio di corsa dove Marquez non sembra particolarmente a suo agio, tanto da andare addirittura lungo alla staccatona della Quercia. Girando poi largo e agevolando così il sorpasso di Rossi, passato volentieri in terza piazza. Per Dani e Valentino è il segnale per forzare, a costo di mettere in crisi le rispettive ciclistiche, nel tentativo (vano) di rucicire il distacco da Lorenzo, ormai in fuga. Mentre si ritira un dolorante Abraham.

Marquez è quindi 4° ma non molla. Anzi recupera la concentrazione e torna a farsi sotto a Rossi, infilandolo nella doppia curva a destra del Tramonto. Un entrata efficace, senza replica da parte del campione di Tavullia che cede così, a malincuore, il podio della gara di casa. Non pago, Marc continua a spremere la sua Honda e va a riprendere anche Pedrosa. In cinque giri gli si fa sotto e lo sorpassa nel cambio di direzione. Manovra da apnea anche solo a vederla, che motiva Dani a crederci un po' di più e a rispondere immediatamente al Tramonto. Mossa che, però, non fa altro che accendere la fame del cannibale Marquez, che infondo al velocissimo Carro, torna a mettersi davanti. Il 93 si riprende saldamente il secondo posto, e allunga per evitare altre spiacevoli scaramucce con il compagno di marca.

Finisce così la sfida in Riviera, con i primi 4 piloti piazzati nello stesso ordine della precedente gara di Silverstone. Questa volta, però, Lorenzo è un martello, spaventoso per equilibrio e forza d'animo. Il più credibile avversario di Marquez per il titolo iridato. Detto che Marc fa di tutto per raccogliere l'eredità del suo idolo con il numero 46 sul cupolino, va in scena uno spettacolo fatto di grandi emozioni in pista. Un giovane format azzardato e sfrontato in ogni fase di gara, con il 93 sempre al limite ed estremo nella guida. Quanto basta per far venire il magone ad un Pedrosa che dice di non arrendersi all'evidenza, ma non sembra avere soluzioni concrete nel polso destro. Rossi? Una wild card quest'anno, dice papà Graziano. E forse ha visto giusto.