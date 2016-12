MotoGP: Marc Marquez conquista il secondo turno di libere a Misano

Marc Marquez conquista anche il secondo turno di prove libere del GP di Misano , girando in 1:34.200 e precedendo Pedrosa di 33 millesimi. Il duo Honda è seguito dalla Yamaha di Rossi (+0.258) 3° davanti a Lorenzo (+0.295). Incredibile 5° tempo per Espargaro su ART (+0.532) seguito da Bautista (Honda, +0.658) e da uno strepitoso Pirro (7°, +0.689), che beffa Dovizioso (Ducati, +0.701). Bradl (Honda) e Crutchlow (Yamaha, +1.008) chiudono la top ten.

Primo giorno in Riviera e già il numero 93 è imprendibile. Non una fuga, visti i distacchi minimi degli avversari, ma perennemente davanti a tutti, mattina e pomeriggio compreso. Ma ormai non è più una sorpresa questo Marquez stratosferico, che si permette il lusso di giocare con l'aderenza precaria, quando l'anteriore della sua Honda si chiude all'improvviso e lui, tranquillo, fa il rodeo e la tiene su. Come fa non lo capisce nessuno, ma il pubblico salta in piedi ad applaudire il gesto atletico.

Intanto Pedrosa prova a mettere giù il carico della pressione, facendosi sotto nel finale, agganciando la coda della Honda gemella a soli 33 millesimi. Segno che Dani ha intenzione di dare finalmente fastidio all'ultimo arrivato, preparando un doveroso assalto alla classifica iridata. La notizia di giornata riguarda però la Yamaha, in grande forma con il cambio seamless, ma soprattutto scatenata con entrambi i piloti. Questa volta infatti, Rossi e Lorenzo si piazzano comodamente alle spalle delle RC213V, raccolti in 3 decimi. Dove è Valentino a cavalcare con più efficacia, beffando per 37 millesimi il collega spagnolo. Ovvero Jorge che chiude il turno incavolato nero.

E' invece letteralmente incredulo Espargaro, magnifico 5° a poco più di mezzo secondo dalla vetta, con la CRT! Un colpaccio per il team Aspar che mette dietro di un decimino la Honda MotoGP di Bautista. Una vera zampata, che fa il paio con quell'altra firmata dal collaudatore-pilota Pirro, che per 12 millesimi sfila il 7° posto alla prima guida Ducati, Dovizioso. Detto che Andrea è stato impegnato a sbrigare una serie di pratiche utili per la gara, sembra incoraggiante il ritardo contenuto in 7 decimi dai migliori. Bradl e Crutchlow sembrano invece mal digerire il grip dell'asfalto locale, mentre è tutto coraggio l'undicesimo posto di Iannone, che si accoda 11°, staccato di soli 10 millesimi. Mentre Hayden, Petrucci, Smith, Corti ed Edwards seguono lottando tra loro e col cronometro, contenendo il gap finale dentro i 2".