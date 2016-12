MotoGP, Hayden annuncia il divorzio da Ducati

Nicky Hayden il prossimo anno non sarà più un pilota Ducati . Il campione del Mondo 2006, nella conferenza stampa di presentazione del Gp degli Stati Uniti a Laguna Seca , lo ha detto a chiare lettere: "Ducati ha scelto, le nostre strade si separeranno. Non so ancora quale sarà la squadra o la moto per me nel 2014 - ha spiegato l'americano - ma la mia intenzione è quella di rimanere nella MotoGP e non sarà solo per fare numero".

"Questo è il migliore show motociclistico del mondo e non vedo dove altro potrei andare. Per me va bene così. Di certo continuerò a dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibile con la Ducati. Poi vedremo". La separazione fra la casa italiana e Nicky non è esattamente un fulmine a ciel sereno. L'indiziato numero uno per la sua sostituzione è Cal Crutchlow, che al momento - impegnato con Yamaha fino al termine della stagione - glissa: "Per ora sono senza lavoro - ha detto Crutchlow - posso solo fare del mio meglio in tutte le gare della stagione per trovare la miglior soluzione possibile".