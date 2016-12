Rossi: "Non siamo invecchiati, ma dobbiamo lavorare meglio"

In conferenza a Laguna Seca , Valentino Rossi spiega: "In Germania abbiamo fatto un errore. Il nostro setting per il GP non era all'altezza. Dobbiamo lavorare meglio nel box. Non voglio dire che siamo tutti invecchiati, ma che dobbiamo fare meglio. Qui, tranne nel 2008, ho sempre faticato un po'. Ci sono molte curve cieche e l'asfalto non è perfetto. Ci sarà da lavorare bene. Poi c'è Marquez e bisognerà vedere in quanto tempo imparerà la pista".

In America, Valentino scherza volentieri con il giovane rookie di Honda: "Gli consiglio di seguire Nicky Hayden per imparare la pista, di prendersela comoda quest'anno per provare a vincere il mondiale la prossima stagione".

Finiti i consigli, Rossi parla della sua situazione, consapevole di dover fare un nuovo passo avanti con la Yamaha. L'obiettivo è migliorare ancora, sia le prestazioni in pista sia in risultati in gara. Anche spronando i ragazzi del suo box, con cui lavora ormai da più di 10 anni. Detto che, intanto, il Numero 46 guarda con attenzione anche nell'altra metà del box Yamaha. Ovvero dove è parcheggiata la M1 numero 99, spiegando: "Ormai conosco cosa pensa Jorge: ha già dimostrato di poter correre solo 35 ore dopo la prima operazione alla spalla. Il suo fisico glielo ha permesso e per questo non avevo dubbi che tornasse. Ora bisognerà vedere se è venuto fin qui solo per i punti o per dare il massimo. Ma questo lo scopriremo solo quando scenderemo in pista".



Proprio in Germania, Rossi aveva parlato di un possibile ritorno del compagno di squadra già in questo weekend, e non sembrerebbe aver sbagliato. Anche se l'ultima parola sarà comunque quella di un altro dottor Rossi. Ovvero il medico capo della pista di Laguna Seca. "Non lo conosco - ha concluso un Valentino carico e propenso alla battuta - ma può darsi che sia mio zio. Comunque se lo chiedessero a me Lorenzo e Pedrosa sarebbero sicuramente 'unfit', non idonei a correre".