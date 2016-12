Rossi: "Voglio diventare il pilota più vecchio a vincere in MotoGP"

Ad Assen Valentino Rossi ha riassaporato una gioia che mancava da oltre due anni e per questo ha una speranza. "Di non dover aspettare altre 46 gare prima di vincerne un’altra. Ora ho un altro record da battere: cercare di diventare il pilota più vecchio a vincere una gara di MotoGP. Mi sembra che abbia 37 anni il detentore di questo primato, quindi devo correre almeno altri 3 anni”, ha detto scherzando in un' intervista esclusiva a Sportmediaset XXL .

Per la cronaca, il pilota che detiene il record in questione è un certo Troy Bayliss, che nel 2006 vinse con la Ducati, da sostituto, la gara di Valencia, lui che era fresco campione della Superbike.

Tornando al successo di Assen, per Rossi "questa è stata una di quelle vittorie che arrivano piano piano, la gara è stata dura, ma posso dire che più passa il tempo più vincere dà gusto". Insomma, in un colpo solo ha cancellato la dolorosa parentesi con la Ducati: "Durante quei due anni dovevamo vivere più di momenti fortunati che di altro, come ad esempio a Le Mans dove abbiamo trovato il bagnato. Qui invece abbiamo fatto passi avanti a livello di messa a punto, mi trovo meglio con la moto, quindi ora sarebbe bello riuscire a rimanere lì davanti a giocarmela tutti i weekend. Gli avversari sono di altissimo livello ed è cambiato tanto rispetto a 10 anni fa: prima c’era più strategia, ora per vincere devi andare al 100% dal primo all'ultimo giro".

Adesso sarebbe facile vendicarsi di chi gli aveva dato del "bollito". "Quando le cose non vanno bene e i risultati non arrivano sono il primo ad essere dispiaciuto, però ora sta andando bene ed io non voglio pensare alle persone che dicevano quelle cose. Dalle mie parti si direbbe ‘che si facciano…’. Bisogna pensare alle cose positive quando si è contenti, non a quelle negative", ha concluso nell'intervista realizzata da Paolo Beltramo.