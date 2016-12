Moto3, Fenati torna sul podio: secondo ad Austin

L'Italia torna sul podio della Moto3 grazie a Romano Fenati . Il pilota della Ktm ha chiuso al secondo posto la spettacolare gara di Austin , che ha visto Jack Miller vincere la seconda gara di fila dopo quella d'apertura in Qatar. In Texas Fenati ha chiuso alle spalle dell'australiano in una volata a tre che ha visto Efren Vazquez (Honda) terzo. Caduto a poche curve dal traguardo Alex Marquez (Honda), che faceva parte del gruppetto di testa.

Per Fenati si tratta del quinto podio in carriera. "Che gara, per poco non riuscivo a fregare anche Miller", ha detto a caldo Romano, autore di una bella rimonta dopo qualifiche così così (era 8°). Per quanto riguarda gli altri italiani, bravo Francesco Bagnaia (Ktm), settimo, e a punti anche Enea Bastianini (Ktm), 13°. Caduto nelle prime fasi della corsa Niccolò Antonelli (Ktm).