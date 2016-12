Moto2: Esteve Rabat vince in Malesia

Esteve Rabat vince il GP della Malesia, ridotta a soli 12 giri dopo il pauroso incidente che ha visto coinvolto Pons e causato la bandiera rossa al 2° passaggio. Sul podio salgono Espargaro 2° e Luthi 3°, davanti a Kallio ed Aegerter. Zarco tiene dietro Redding, solo 7°, ma che resiste in testa alla classifica mondiale con 224 punti. A +9 proprio su Espargaro. In casa Speed Up, caduto De Angelis, ritirato Pasini, mentre Corsi è 11°.