Moto2: Nakagami vola a Misano e sfida Espargaro, 2°

Takaaki Nakagami conquista il secondo turno di prove libere della Moto2 a Misano, girando in 1:38.291 e precedendo di 1 solo millesimo Espargaro. Rabat è 3°, a +0.030, poi Redding 4° (+0.366) tutti su Kalex. In scia Zarco (Suter, +0.367) precede Luthi (Suter, +0.405), Simon (Kalex, +0.453), Kallio (Kalex), Simeon (Kalex) e Pasini (Speed Up, +0.560) a chiudere la top ten. Corsi 17° (Speed Up, 1.168), davanti a De Angelis (Speed Up, +1.412).