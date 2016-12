F1, Lewis Hamilton: "In queste condizioni avevo il passo migliore"

E' un podio rispettoso della situazione drammatica, quello che parla in conferenza stampa a Suzuka. Il vincitore, Lewis Hamilton, spiega: "Dopo le brutte qualifiche, avevo una macchina fantastica in gara. Avevo un passo migliore di Nico, che aveva tanto sovrasterzo, e quando mi sono avvicinato sono riuscito ad usare il DRS per passarlo. Poi però non è stato facile gestire la gara. Non è finita come speravo e le mie preghiere sono per Bianchi".