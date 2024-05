GP Miami, Norris: "Al settimo cielo, non dimenticherò mai questo giorno"

gp miami

Sorrisi e tanti applausi ai box per il britannico al primo successo, Verstappen si complimenta: "Se lo merita"

Miami, le immagini del GP





















































































© Getty Images 1 di 44 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lando Norris vince il GP di Miami e conquista il primo successo della carriera in F1. Un trionfo meritato per il pilota britannico del team McLaren al termine di una gara condotta nel migliore dei modi e aiutata dalla Safety Car per l'incidente che ha coinvolto Magnussen e Sargeant, con Norris capace poi di volare via davanti a Verstappen. E al parco chiuso è un tripudio di gioia: "Era ora, che gara! L'ho aspettata per tanto tempo e ci sono riuscito, sono felicissimo anche per il team. È stata dura e difficile, sono al settimo cielo. Fortuna? Per tutto il weekend siamo andati bene, ho avuto qualche contrattempo ma sapevo che il passo c'era. Abbiamo messo insieme tutto, la strategia è stata perfetta e ringrazio McLaren".

"Sono fiero, tanti mi hanno aiuto e ho fatto tanti errori. Ma sono rimasto qui perché loro credevano in me e mi porterò per sempre questo giorno" le parole di Norris.

VERSTAPPEN: "C'È DEL LAVORO DA FARE"

Secondo posto per Max Verstasppen che resta leader del mondiale, ma con tanto di complimenti per l'amico Lando: "Si vince e si perde, siamo abituati a questo. Ma oggi era complicato, sulle medie non avevo una buona sensazione. Appena ho visto i tempi delle McLaren ho capito che stavano volando. Anche se arrivi secondo lo accetti, sono felice per Lando perché lo aspettava da tempo e so che non sarà l'ultima. In pista mancava grip, abbiamo del lavoro da fare perché nel passo non è andata bene. Questo weekend non è stato perfetto".