GP Miami, Leclerc: "Perez? Pensavo mi prendesse. Aggiornamenti per riprendere McLaren"

Il monegasco si complimenta con l'amico Norris, ma sottolinea: "Tocca a noi riprenderli ora"

Miami, le immagini del GP





















































































Charles Leclerc non riesce a sfruttare al meglio la partenza dalla prima fila e nel GP di Miami si deve accontentare della terza piazza alle spalle di Lando Norris e Max Verstappen. Una gara difficile per il pilota monegasco che al via ha stentato e per poco non veniva centrato da Sergio Perez: "È stata complicata, al via Perez era all'interno e quando sono partito ho pattinato. Lui ha fatto bloccaggio, pensavo ci saremmo toccati ma fortunatamente non è stato così. Ci è mancato un po' di passo, abbiamo avuto sfortuna con la Safety e poi avevamo la gomma più vecchia di tutti".

"Il massimo che potevamo fare era arrivare secondi" ha ammesso Leclerc. Poi i complimenti all'amico Norris, al primo successo in carriera in F1: "Sono contento per Norris, spesso è arrivato vicino e non ci è riuscito. Oggi è stato incredibile, per tutto il weekend è stato sul pezzo".

E su McLaren e il duello con Ferrari ha ammesso: "Ci aspettavamo fossero forti, ma non così tanto. Ora tocca a noi portare aggiornamenti per riprenderli".

SAINZ: "PRIMA PEREZ, POI PIASTRI..."

Quarto posto per Carlos Sainz, che ai microfoni di Sky spiega: "Tutti sono andati molto forte oggi, prima Perez all'inizio... Come si diceva ai vecchi tempi con Vettel, è arrivato come un siluro e ci ha quasi fatto fuori tutti alla curva 1. Ho perso due posizioni lì e mi è costato molto in gara. Poi non ho preso la safety car come Lando, per un giro. Questo avrebbe potuto darci la vittoria. Piastri mi ha spinto fuori pista e mi è costato del tempo con Charles e Verstappen. Lando ha meritato la vittoria, se la meritava da tempo. Ne vincerà altre".

VASSEUR: "PEREZ CI HA CONDIZIONATI"

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, ha commentato così la gara del Cavallino Rampante: "Noi siamo in lotta con McLaren dall'inizio della stagione, siamo contenti per Norris e noi abbiamo avuto un po' di sfortuna con la Safety. Il passo c'era, prendiamo i lati positivi e ripartiamo per il prossimo weekend. Perez? Non è stato ideale, se guardiamo la gara è stata condizionata quella di Sainz che ha perso due posizioni nell'attacco. Ma ha fatto una buona gara, ha rimontato e poi è stato sfortunato con la SC. È andata così, pur non avendo aggiornamenti a Miami siamo andati bene. Il messaggio per i tifosi a Imola? È delle gare più belle, sono sicuro che faremo una gara migliore. Siamo al punto dello sviluppo della macchina che non ti dà secondi, ma decimi. Lotteremo per vincere, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e a Imola tutto dipenderà da questo".