Ferrari, Montezemolo: "Nel 2013 abbiamo lavorato male"

Il pessimo GP del Canada , con Alonso 6° e Raikkonen addirittura 10°, ha alimentato il malumore di Luca Montezemolo , che a margine dell'Assemblea di Confidustria, ha mosso nuove critiche alla sua Ferrari : "Non credo si possano fare dei miracoli a breve termine però stiamo lavorando molto per il futuro - ha spiegato il presidente della Rossa -, sapendo che quello che è stato fatto per quest'anno non è stato fatto bene".

Il riferimento, per niente velato, è al 2013, ma Stefano Domenicali, ex team principal, ha già "pagato". Lo sguardo in questo momento è rivolto al futuro, cercando di chiudere la stagione in modo onorevole. "Adesso siamo in un momento difficile - ha ammesso Montezemolo - , c'è poco da parlare e molto da fare. Bisogna supportare assolutamente il potenziale di quest'anno e migliorare molto, perseguendo questo piano con determinazione". Il presidente della Ferrari ha detto di aspettarsi "di recuperare" in questo senso mentre Marco Mattiacci, il team manager principale Ferrari, "sta lavorando molto per una grande sfida per l'anno prossimo, su tante aree, di ogni tipo, perché c'è veramente molto da fare". In particolare secondo Montezemolo bisognerà che Maranello lavori "su un sistema macchina-motore molto più integrato per l'anno prossimo". Speranze? "Speriamo di poter tornare a vincere, lei e i suoi ragazzi pensino anche alla Ferrari", ha scherzato Montezemolo con don Corso Guicciardini, presidente dell'Opera della Madonnina del Grappa di Firenze, al quale al termine dell'assemblea annuale di Confindustria Firenze ha donato un vecchio motore Ferrari per consentire di esercitarsi ai ragazzi della scuola di formazione intitolata a don Facibeni. Infine, un desiderio per il Mugello: "Dobbiamo fare di tutto perché, oltre alla MotoGP, si faccia presto anche la F1, magari chiedendo al presidente della Regione qualche infrastruttura più moderna per arrivarci".