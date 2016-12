Nba: DeRozan stende i Rockets, ok i Celtics

Scatto playoff per i Boston Celtics che vincono 116-104 a Charlotte contro gli Hornets e si portano all'ottavo post ad Est. Gigi Datome resta in panchina per 48 minuti e vede i suoi imporsi grazie ai 30 punti di Avery Bradley che oscura la prova da 28 con 12 assist di Kemba Walker, inutili per i padroni di casa.

Splendida sfida sfida a Toronto dove i Raptors battono 99-96 gli Houston Rockets. Gara che vive sul duello tra James Harden, 31 punti, e DeMar DeRozan, 42 (massimo in carriera) con 11 rimbalzi: l'asso dei Raptors è decisivo e piazza i canestri della vittoria nei secondi conclusivi.

Gli Atlanta Hawks, i migliori ad Est, battono 101-88 i Milwaukee Bucks. Il top scorer è Carroll con 23 punti ma a spaccare la gara è Kyle Korver: il tiratore bianco segna tutti i suoi 11 punti nel giro di 65" per portare i suoi dal 56-51 al 67-51 con tre bombe e un jumper.

Successo agevole dei Portland Trail Blazers che stendono 109-86 i Phoenix Suns con 36 punti combinati della coppia Lillard-Aldridge e staccano il pass per i playoff.

Va ai Los Angeles Lakers il derby delle deluse contro i Philadelphia 76ers: i gialloviola vincono in trasferta 113-111 dopo un supplementare. Ish Smith spreca il tiro della vittoria per Phila mentre nell'overtime è Clarkson, 26 punti e 11 assist, a dare il successo ai Lakers col lay up a fil di sirena.

Nelle altre gare i Memphis Grizzlies superano 97-83 i Sacramento Kings e fermano una striscia negativa di tre gare mentre gli Utah Jazz vincono nettamente 104-84 sul campo dei derelitti Minnesota Timberwolves.