Nba: Belinelli e Gallinari sorridono, Bargnani ko

Super partita a New Orleans dove i Denver Nuggets battono 118-111 i Pelicans, ancora in corsa per i playoff, dopo due overtime. Davis sbaglia a fil di sirena il tiro della vittoria, Barton segna da tre per forzare la gara al secondo supplementare e lì è Gallinari a mettere la bomba del 114-109 che stende i padroni di casa. 17 punti con 6 su 15 al tiro per il Gallo mentre ai Pelicans non basta un mostruoso Anthony Davis da 36 punti, 14 rimbalzi, 9 stoppate e 6 assist. Andrea Bargnani continua a fare bene nei derelitti New York Knicks, battuti 102-89 a Phoenix dai Suns: 18 punti con 7 su 16 al tiro per il Mago. Marco Belinelli contribuisce con 13 punti in 21 minuti nella scampagnata dei San Antonio Spurs contro i Minnesota Timberwolves: 123-97 il risultato finale in favore dei neroargento.



Gli Oklahoma City Thunder proseguono nella corsa all'ottavo posto a Ovest battendo 109-100 i Bulls col solito grande Russell Westbrook, autore di 36 punti. Colpo esterno degli Houston Rockets che passano 100-98 sul campo dei Los Angeles Clippers che ritrovavano Blake Griffin: il protagonista è però il Barba, James Harden, che guida i suoi con 34 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Successi esterni anche per i Cavs, 123-108 a Orlando con 33 punti di Kyrie Irving e 21 con 13 assist di LeBron James, per gli Hawks, 91-86 contro i Lakers grazie a 24 punti con 10 assist del tedesco Schroeder, e dei Blazers, 113-97 a Toronto dove splende LaMarcus Aldridge, 24 punti e 10 rimbalzi.