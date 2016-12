Nba: i Bulls fermano Westbrook

Dopo aver agganciato il record di quattro triple doppie consecutive stabilito da Michael Jordan nel 1989, Westbrook (ancora mascherato dopo la rottura del setto nasale a Portland) si esibisce in un'altra prova di alto livello allo United Center: sono 43 i punti in 38 minuti del play di Long Beach, che però non va in doppia cifra né nei rimbalzi né negli assist. E' proprio l'ultimo passaggio a tradire i Thunder: a 2 secondi dalla sirena Moore sigla la tripla del 108-105; coach Brooks chiama time out, Westbrook sceglie la soluzione personale invece di servire un liberissimo Ibaka e Oklahoma City esce con una sconfitta da Chicago. Monumentale la prova di Nikola Mirotic, autore di 26 punti e 8 rimbalzi in 34 minuti.



Al Moda Center, invece, arriva la quinta vittoria consecutiva di Portland: un nettissimo 94-75 che sa però di beffa per i Blazers. Wesley Matthews, point guard fondamentale nelle rotazioni di coach Terry Stotts (il figlio di Wes, ex Varese, è sempre partito in quintetto quest'anno), sta in campo per 18 minuti e poi si rompe il tendine d'Achille: stagione finita per lui e umore nero per LaMarcus Aldridge (doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi) e compagni. Ma intanto i Blazers salgono a 41-19 di score, terzo posto in Western Conference dietro a Golden State e Memphis.