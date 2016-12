Nba: Atlanta sempre più su, New York sorprende

La regina è sempre Atlanta . Gli Hawks nella notte vincono la 47esima partita di regular season Nba battendo i Miami Heat e rimangono così in vetta alla Eastern Conference, allontanando le rivali. Una di queste è Toronto: i Raptors , in piena crisi di risultati, cedono anche contro i New York Knicks di Bargnani (19 punti per il Mago nella vittoria del MSG). A ovest successi importanti per Grizzlies e Spurs (con 4 punti di Belinelli).

Partiamo dall'American Airlines Arena dove Atlanta, nonostante le assenze, regola per 93-91 Miami: senza Horford e Teague, è Paul Millsap a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco della squadra di Budenholzer. La prova dell'ex Utah si chiude così con 22 punti e 5 rimbalzi: agli Heat non bastano i 22 di Wade. Quarto successo di fila per Atlanta e miglior record della lega (47-12) per la franchigia della Georgia.

A New York, il Madison Square Garden onora la memoria di Anthony Mason, giocatore dal 1991 al 1996 dei Knicks, morto nella notte all'età di 48 anni: gli uomini di Fisher, nonostante il back to back, vincono il secondo match consecutivo, specialmente grazie ai 19 punti di un ritrovato Andrea Bargnani, ancora in doppia cifra dopo i 25 messi a segno contro Detroit. Per Toronto, sconfitta 103-98, è il quinto ko filato, il sesto nelle ultime dieci partite.

Andiamo nella Western Conference, dove Memphis coglie un successo pesantissimo per rimanere nella scia di Golden State: conley e compagni corsari al Target Center di Minneapolis, contro i T'Wolves. I 25 punti di Wiggins non evitano però il 45esimo ko stagionale per i padroni di cas,a superati 101-97. Sontuoso Marc Gasol (doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi). Chiudiamo con i San Antonio Spurs: i neroargento schiantano 101-74 degli irriconoscibili Suns. Mvp Leonard (22 punti e 10 rimbazli), 4 punti per Belinelli, partito dalla panchina.

Gli altri risultati della notte Nba:

Washington Wizards-Detroit Pistons 99-95

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets 94-104

Utah Jazz-Milwaukee Bucks 82-75