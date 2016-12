Nba: Datome passa ai Boston Celtics

La notizia arriva dagli Usa e lascia col fiato sospeso: Gigi Datome passa ai Boston Celtics. I biancoverdi non sono più la squadra gloriosa di qualche anno fa, ma l'italiano è pronto a iniziare questa nuova grande avventura. Nell'ultimo giorno di "mercato" l'ala ex Roma cerca riscatto dopo l'esperienza a Detroit. I Pistons avranno in cambio Tayshaun Prince, mentre Jerebko farà compagnia a Datome.