Olimpia Milano: la maglia di D'Antoni sarà ritirata

L' Olimpia Milano ritirerà la maglia numero 8 di Mike D'Antoni , l'ex playmaker protagonista di stagioni indimenticabili con le scarpette rosse. La cerimonia si terrà il 13 marzo al Forum di Assago in occasione della sfida di Eurolega contro gli spagnoli dell'Unicaja Malaga. Durante l'intervallo la casacca di D'Antoni sarà issata andando a fare compagnia agli altri 'cimeli' che compongono il ricco palmares della società meneghina.

Mike D'Antoni è uno dei giocatori che hanno scritto la storia dell’Olimpia.

Sbarcato a Milano nel 1977 dopo l’esperienza in Nba, vi rimase per 12 stagioni vincendo tutto: 5 scudetti (1981-82, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-1989), 2 Coppe dei Campioni (1986-87, 1987-88), una Coppa Korac (1984-85) e una Coppa Intercontinentale (1987).

Ritiratosi nel 1990, ed eletto miglior play di tutti i tempi del campionato italiano, iniziò la sua carriera da allenatore proprio sulla panchina di Milano: in quattro stagioni, dal 1990 al 1994, raggiunse una finale scudetto e vinse una Coppa Korac prima di trasferirsi alla Benetton Treviso.