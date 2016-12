Nba, All Star Game: Usa ko, trionfano i non americani

Stati Uniti sconfitti nella prima giornata dell'All Star Weekend 2015. Trionfa il Resto del Mondo per 121-112. Grande spettacolo al Barclays Center di New York, la casa dei Brooklyn Nets ospita un grande match con tante stelle in campo. Ma a rubare la scena è un canadese, Andrew Wiggins: è l'ala piccola di Minnesota il migliore in campo, per lui 22 punti a referto in 23 minuti. Buona anche la prova del francese Rudy Gobert, che chiude a 18.