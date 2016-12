Basket Nba: Harden show, si rivede Datome

Cinque le gare Nba giocate nella notte. Houston vince 127-118 sul parquet di Phoenix grazie all'exploit di James Harden, che realizza 20 dei suoi 40 punti nell'ultimo quarto. Dopo oltre due mesi si rivede Gigi Datome , in campo nei minuti finali della sfida tra Detroit e Charlotte. L'italiano mette a referto 4 punti, 3 rimbalzi e un assist nel successo dei Pistons (106-78). Quattro punti per Gallinari nella vittoria di Denver sui Lakers (106-96).

Memphis si impone 95-86 contro Brooklyn e consolida il secondo posto a ovest. Zach Randolph è il top scorer dei Grizzlies con 19 punti, Marc Gasol contribuisce con 14 punti e 11 rimbalzi.

Fa anche meglio suo fratello Pau, che mette a referto 26 punti e 16 rimbalzi nel successo di Chicago su Sacramento (104-86). Per lo spagnolo si tratta della 13esima doppia doppia consecutiva, la 34esima nella stagione in corso.

Derrick Rose ne aggiunge 23, ma il protagonista di giornata in casa Bulls è Tony Snell. I 24 punti realizzati sono il nuovo massimo in carriera per l'ala piccola, al secondo anno tra i professionisti.