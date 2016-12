Nba: Lakers infiniti, Gallinari finisce al tappeto

Torna il sorriso allo Staples Center. Nella notte Nba i Lakers, reduci da nove sconfitte consecutive, superano 123-118 Chicago al termine di una partita infinita: sono infatti serviti 2 supplementari per decretare il vincitore. Non si ferma invece la corsa di Memphis, che trova il quinto successo di fila superando 96-69 i Nuggets di Gallinari: per l'azzurro 8 punti in 14 minuti. Chiudono il programma le vittorie di Milwaukee e Indiana.