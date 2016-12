Basket, Serie A: Milano si rialza, è campione d'inverno

Milano è campione d'inverno. Nel monday night della 14.a di Serie A di basket l'Olimpia cancella la batosta nella prima gara di Top 16 in Eurolega e stende Brindisi per 77-68 (Samuels 21; Pullen 21): la squadra di Banchi trova per la prima volta in stagione la vetta solitaria, salendo a quota 24 punti e sfruttando il passo falso interno di Venezia contro Sassari. Mostruosa prova di Samardo Samuels , per il giamaicano 21 punti con 8/8 da due.

Numeri da capogiro quelli dell'EA7, almeno per quanto riguarda il campionato italiano. Quello contro un'Enel comunque propositiva e pericolosa è il nono successo di fila in campionato, addirittura il 25esimo consecutivo in regular season tra le mura amiche del Forum. E se in Eurolega il tempio del basket meneghino era stato violato proprio venerdì sera dai russi del Nizhny Novgorod, in Italia la situazione è ben diversa. Brindisi nel primo quarto è cattiva al punto giusto e cerca il colpaccio, sfruttando le paure dei campioni d'Italia, dominando a rimbalzo e arrivando a toccare gli 8 punti di vantaggio (8-16) con un parzialone di 16-0.



Trascinata da Jacob Pullen (15 e 4 assist a referto per l'ex Barcellona), la squadra di Bucchi spaventa i tifosi biancorossi, con l'Olimpia che si aggrappa alle invenzioni di MarShon Brooks (13 con 3/7 da tre) per rimanere a contatto. Proprio quel terzo periodo che nella gara col Nizhny era stato fatale a Milano, stavolta risulta invece decisivo: i padroni di casa allungano e ritrovano anche un buon Moss (11 punti e 3 assist), Melli cresce a rimbalzo (10 catturati) e nell'ultimo quarto la squadra di Banchi contiene bene i pugliesi. Alla fine è 77-68 per Milano, che festeggia il titolo di campione d'inverno con un turno d'anticipo e accede alle Final Eight di Coppa Italia da prima della classe.