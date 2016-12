Eurocup: vincono Cantù e Reggiana, sono ancora vive

Serviva la vittoria e la vittoria è arrivata: Cantù e Reggio Emilia restano in corsa in Eurocup. In Germania, nella settima giornata della fase a gironi, la FoxTown batte 68-66 l'Artland Dragons ribaltando la gara negli ultimi 10": decisivo il buzzer-beater di Hollis che regala alla truppa di Sacripanti il secondo successo nel gruppo B. Secondo sorriso europeo anche per la GrissinBon, che supera 78-72 il Paris Levallois ma resta in fondo al gruppo A.