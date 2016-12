Basket, Serie A: Reggio padrona, Cantù corsara

La Grissin Bon riabbraccia Drake Diener: l'ex Sassari, al rientro dopo un lungo infortunio che lo teneva fuori da inizio stagione, è il miglior marcatore emiliano nella complicata ed equilibratissima sfida contro Roma. Niente spallate decisive fino alla fine, quando è il maggior talento a disposizione di Max Menetti a fare la differenza. Diener chiude con 13 punti, ma in doppia cifra vanno anche Polonara, Della Valle e Donell Taylor (12), oltre a Cinciarini e Lavrinovic (10). Solo 12 minuti e 4 punti per l'altro rientrante, l'attesissimo Ojars Silins. La Virtus invece si affida troppo a De Zeeuw e Gibson (16 punti) e alla fine cede: capitolini fermi a quota 6 punti in classifica.



Sfida al cardiopalmo al PalaMaggiò di Caserta. Dopo 6 sconfitte consecutive la Pasta Reggio va davvero ad un passo dalla prima vittoria stagionale, ma crolla nel finale e poi capitola nel primo overtime. La squadra di Markovski nell'ultimo periodo tocca addirittura un vantaggio di nove punti e sembra poterlo amministrare, invece nei minuti finali arriva la rimonta brianzola e il decisivo canestro di Johnson-Odom che porta al supplementare. Qui Ivanov (sin lì miglior realizzatore dell'incontro) si ferma, Caserta crolla e l'Acqua Vitasnella, trascinata da Feldeine, trova la quarta vittoria in campionato agganciando momentaneamente Milano e Cremona a quota 8 punti. La sconfitta nel derby di settimana scorsa è già dimenticata.