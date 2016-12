Basket, qualificazioni Europei: cuore Italia, Russia ribaltata

Punteggio bassissimo nel primo quarto al Basketball Center di Khimki: l'Italia sbaglia tanto ma non fa molto meglio la Russia, consapevole di non potersi permettere altri passi falsi dopo il ko all'esordio. Un buon Cusin non basta agli azzurri, che al primo mini break sono sotto 14-12. Nel secondo quarto il copione resta lo stesso, con i padroni di casa che - grazie ad un antisportivo di Vitale ed un parziale di 6-0 - trovano il massimo vantaggio: 20-12. La risposta degli uomini di Pianigiani è rabbiosa: Gentile e Datome trascinano i compagni all'aggancio (20-20), poi - dopo la prima tripla della serata firmata da Ponkrashov - addirittura al sorpasso (23-24). E' però un fuoco di paglia: prima dell'intervallo, infatti, lo scatenato Mozgov (doppia doppia per lui con 17 punti e 10 rimbalzi) riporta avanti la Russia fino al 28-25 di fine primo tempo.



A inizio ripresa l'inerzia della partita resta tutta a favore dei russi che, dopo essere tornati sotto nel punteggio (28-29), mettono il turbo e ritrovano il massimo vantaggio di +8 (41-33), grazie anche ad un altro antisportivo stavolta fischiato ad Aradori. L'Italia prova a reagire ma il gap resta invariato sino all'ultimo mini break, chiuso da un fortunato canestro del solito Ponkrashov sulla sirena(49-41). A 9' dalla fine la Russia tocca il +10 (51-41), ma a quel punto l'Italia cambia faccia: con un super parziale di 15-3 gli azzurri prima acciuffano il pari con la bomba di Datome (55-55), poi mettono la freccia (56-58) con la tripla di Gentile e 120” da giocare. I padroni di casa non ci stanno, restano aggrappati al match e nel finale provano a sfruttare la girandola dei liberi: la tripla di Voronov del possibile sorpasso sulla sirena finisce sul ferro, gli azzurri possono festeggiare.