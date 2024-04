Quanto brilla Smith: con i suoi canestri Reggio vede i playoff

© IPA

Un'altra prova in evidenza, che gli è valsa il titolo di MVP di giornata e che avvicina sempre di più Reggio Emilia alla post season. Jamar Smith, in quest'ultimo periodo, sta garantendo alla Unahotels lo sprint necessario per confermarsi la prima squadra alle spalle delle quattro che hanno sempre guidato la classifica. Contro Brindisi ha totalizzato 23 punti con il 100% di effettività dal campo e un notevole 5/7 da oltre l'arco, a cui vanno aggiunti 3 rimbalzi, altrettanti assist, un recupero e un fallo subito, per 25 di valutazione.