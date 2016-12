Nba: Bargnani va ai New York Knicks

Andrea Bargnani lascia i Toronto Raptors dopo 7 anni ed è un nuovo giocatore dei New York Knicks . Per l'ufficialità dell'affare manca solo l'ok della Nba. Il Mago è stato pedina di scambio per la franchigia canadese che ha così ottenuto Marcus Camby, Steve Novak , la scelta al primo giro del draft 2016 e due scelte al secondo giro (2014, 2017). Dopo Gallinari, Bargnani è il secondo giocatore italiano che giocherà per la squadra della Grande mela.

L'avventura di Andrea Bargnani ai Toronto Raptors era finita da tempo e nella notte è arrivato lo scambio che porterà il Mago lontano dal Canada. Ieri si parlava di un suo approdo ai Los Angeles Clippers nella trattativa per il playmaker Eric Bledsoe mentre a sorpresa sono i New York Knicks a prendere il pivot ex Benetton Treviso. Manca l'ufficialità (non può arrivare per regolamento prima del 10 luglio) ma il Mago è stato scambiato dai Raptors per il pivot veterano Marcus Camby, il tiratore Steve Novak, una prima scelta al Draft del 2016 e una seconda scelta. Bargnani rappresenta una risposta da parte di New York ai cugini dei Brooklyn Nets che nei giorni scorsi hanno preso dai Boston Celtics Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry.

Il Mago ha ancora due anni di contratto per complessivi 23 milioni di dollari e il suo sodalizio scadrà nell'estate 2015, assieme agli accordi dei Knicks con le stelle Carmelo Anthony, Amare Stoudemire e Tyson Chandler. Secondo la stampa newyorkese Bargnani, considerato un grande attaccante e una macchina da punti, rappresenta inoltre una polizza assicurativa nel caso JR Smith, sesto uomo dell'anno nella passata stagione e ora free agent, decida di non rifirmare per i Knicks. Intanto continua la corsa per arrivare a Dwight Howard. Gli Houston Rockets, considerati favoriti per la corsa al pivot, hanno ceduto l'ala Thomas Robinson ai Portland Trail Blazers in cambio di due seconde scelte future e i diritti su Kostas Papanikolau e Marko Todorovic per liberale spazio salariale e poter offrire il massimo possibile ad Howard.