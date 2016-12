Moto2, Gp Malesia: Rabat si laurea campione del Mondo

In Malesia Esteve Rabat si laurea Campione del Mondo della classe Moto2. Allo spagnolo bastava un piazzamento per conquistare il titolo iridato e così è stato. Il pilota del Marc VDS Racing Team (Kalex) ha chiuso al terzo posto sul circuito di Sepang dimostrando di saper gestire l'ampio vantaggio di punti in classifica. A vincere la gara è stato Maverick Vinales davanti a Mika Kallio (l'ultimo che poteva insidiare il Campione del Mondo).

In testa per buona parte della gara, Rabat ha deciso di farsi superare a 10 giri dal termine dalla coppia Vinales-Kallio per non rischiare inutili cadute. Per la cronaca Vinales la spunta nel finale sul finlandese. Intanto Rabat si aggiudica il primo titolo iridato della sua carriera in Moto2 alla quarta stagione nella classe 'di mezzo'. Nel suo palmares stagionale si possono contare 7 vittorie, altri 5 podi e 12 pole position, tutti numeri da Campione del Mondo.