MotoGP: Stoner su una Honda, ma nella sua Australia

Poteva essere in pista ad Austin e invece Casey Stoner è nella sua Australia, pur se in sella a una Honda. Non la RC213V che avrebbe voluto, ma una maxi cruiser offertagli da un concessionario locale. E lui, che ha incassato il no di Tokyo per sostituire Pedrosa in Texas, ha "punzecchiato" il suo datore, almeno part-time, di lavoro. "Grazie al Team Moto Nerang per avermi dato una Honda con cui correre questo weekend", ha scritto Stoner ironicamente.