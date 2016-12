MotoGP, Rossi: "Non sono lontano dalla pole"

Il nono tempo nelle terze libere del GP del Qatar non scoraggia Valentino Rossi che resta ottimista in vista delle qualifiche di sabato: "Sono soddisfatto, perché l'obiettivo minimo che mi ero prefissato era di stare nella top ten. L' ultima sessione è stata pazzesca con dieci moto in tre decimi di secondo. Non sono contento della mia posizione, ma non sono lontano dalla pole position. Ottenerla domani sarà comunque molto difficile".

Il Dottore parla poi della sua Yamaha, apparsa più veloce rispetto al primo giorno a Losail: "Abbiamo migliorato la moto e il mio passo non è poi così male, visto che è molto simile a quella dei migliori - rivela -. Dobbiamo continuare a lavorare sulle gomme, in particolare sulle posteriori. Domani sarà una giornata molto importante per capire quali pneumatici usare per la gara. In questo momento è 50/50 tra morbide e dure".

Decisamente più deluso il compagno in Yamaha, Jorge Lorenzo, nonostante l'ottavo posto: "Sarà una dura lotta per la prima fila perché molti piloti sono più forti rispetto allo scorso anno. Penso che sarà difficile centrare addirittura la seconda fila ma non si sa mai cosa accadrà".

Di tutt'altro umore è il campione del Mondo in carica Marc Marquez, il più veloce nelle libere 3: "E' stata una buona giornata, perché abbiamo migliorato il nostro ritmo che è la cosa più importante. Vedremo domani se le condizioni della pista rimangono le stesse o migliorano, ma oggi abbiamo visto che tutti i tempi sono molto vicini e domani potrebbero esserlo ancora di più. La cosa più importante sarà prepararsi nel migliore dei modi alla gara di domenica".