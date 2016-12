Jorge Lorenzo: "Io e Vale come Senna e Prost, ma non ripetiamo Suzuka '89"

Alla presentazione della nuova Yamaha M1 2015, Jorge Lorenzo è apparso carico come non mai per migliorare il terzo posto nel Mondiale 2014: "Non mi sono mai allenato così tanto come in questo inverno - ha dichiarato -. Le sensazioni sono buone e voglio cominciare bene come ho finito la scorsa stagione. Marquez ha fatto un'annata ottima e Valentino è stato forte. Io e lui siamo come Senna e Prost, ma speriamo non finisca come a Suzuka nel 1989".