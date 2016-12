MotoGP, Hernandez si infortuna in allenamento: niente test a Sepang

E' iniziato male il 2015 dii Yonny Hernandez. Il colombiano, pilota sotto contratto con la Ducati inserito nel team Pramac per la MotoGP, non sarà disponibile per i test di Sepang in programma dal 4 al 7 febbraio. Durante una sessione di allenamento con la moto da dirt track, Hernandez è stato protagonista di una caduta, riportando la lussazione della spalla sinistra. Gli esami effettuati hanno evidenziato la presenza di microfratture escludendo però un interessamento di legamenti e tendini.