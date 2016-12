MotoGP: la Honda conferma Stoner come collaudatore

La Honda ha confermato Casey Stoner come collaudatore. La casa giapponese, con un comunicato, ha annunciato che l'australiano dal 29 al 31 gennaio sarà in pista a Sepang per due giorni di prove. Poi un altro test è in programma a fine anno, in una data da definire. Il due volte campione del mondo è pronto e felice: "Dopo un Natale rissante in famiglia, mi sto allenado per potere essere al top in Malesia. Dopo una lunga pausa, è bello tornare in moto. Sono contento di annunciare di avere parlato con Nakamoto san e avere raggiunto un accordo per continuare la nostra collaborazione. In questo momento mi sto preparando per i test di Sepang, il tempo e le temperatue saranno molto diverse da quelle di Motegi e dovrò essere in piena forma".