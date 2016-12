MotoGP, Lorenzo: "Posso battere Marquez"

Nonostante un 2014 con tanti bassi e meno alti del previsto, Jorge Lorenzo è convinto di poter strappare il titolo della MotoGP a Marquez. "Noi siamo qui per vincere. Sappiamo che non sarà facile, perché Marquez e la Honda insieme sono molto forti; sono una coppia fortissima. Ma penso che se io, dal punto di vista fisico e mentale, e la Yamaha concentriamo le nostre forze, possiamo lottare per il titolo", ha detto lo spagnolo.