Rossi battuto nella "100 KM del Ranch"

Chiusa la stagione della MotoGP e in attesa del Rally di Monza, Valentino Rossi è sceso in pista per la "100 km del Ranch", gara a coppie di flat track disputata nell'impianto realizzato dal campione della Yamaha nella sua Tavullia. Una sfida vera, con un regolamento vero: ogni squadra aveva a disposizione due moto, ma un solo transponder, che i piloti devono scambiarsi ogni 5 giri.