Aprilia, polemica Melandri-Biaggi

Tra Melandri e Biaggi non scorre buon sangue. I due non sono mai stati amici e ora saranno costretti a lavorare insieme per l'Aprilia. Macho è il nuovo pilota ufficiale per la MotoGP e Max farà con ogni probabilità il collaudatore della nuova moto al debutto il prossimo anno. Melandri ha firmato e ha voluto subito mettere le cose in chiaro: "Serve un collaudatore per fare chilometri, ma le scelte tecniche devono essere dei piloti ufficiali".