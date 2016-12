MotoGP, Valentino Rossi e la fase 3: nel 2014 la rinascita con numeri da fenomeno

Valentino Rossi è alle prese con la fase 3 della sua vita agonistica, quella che ne ha segnato il definitivo rilancio dopo anni vissuti a guardare altri protagonisti in pista. La prima parte della sua carriera si concluse con il titolo mondiale del 2009. L’infortunio del Mugello nel 2010, il divorzio dalla Yamaha, gli anni bui alla Ducati, sono i capitoli che compongono la fase 2. La passata stagione, con il ritorno in sella alla M1, rappresenta il preambolo della rinascita, un processo che per Rossi si è completato in questa stagione con il secondo posto nel mondiale. I numeri raccontano di 2 vittorie e 13 podi, cifre che Valentino non vedeva dal 2009, anno dell’ultimo titolo iridato. Una curiosità: nel 2014 Rossi ha conquistato 295 punti, la somma delle due stagioni in Ducati raggiunge appena quota 302.