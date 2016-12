MotoGP, Stoner due giorni sulla Honda a Motegi

"C'è voluto del tempo per abituarsi di nuovo in sella alla moto dopo un anno - ha detto Stoner - ma tutto è andato bene e sono tornato veloce abbastanza rapidamente riuscendo a portare aventi il test che la HRC aveva programmato. Il primo giorno è stato decisamente positivo, ho provato sia i set up di Marquez che quelli di Pedrosa sui prototipi 2015 e analizzando questi dati abbiamo trovato alcune differenze interessanti e dati utili. Abbiamo anche fatto un po' di sviluppo del motore e alcuni altri nuovi elementi Honda ha portato per questo test. Poi abbiamo lavorato anche con le gomme Michelin per il 2016. Tutto sommato è stato test molto positivo". Stoner che da sempre piace moltissimo al capo della HRC Shuhei Nakamoto, verrà certamente chiamato a provare ancora, ma non ci sono segnali per cui l'australiano possa tornare nel mondiale in pianta stabile.