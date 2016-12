MotoGP, Rossi: "Obiettivo secondo posto Mondiale"

Valentino Rossi torna in pista in perfette condizioni dopo il brutto incidente di Aragona. Il Dottore, staccato di soli 3 punti da Pedrosa, ha la possibilità di superare il diretto rivale al secondo posto ma dovrà guardarsi le spalle dal ritorno del compagno in Yamaha Lorenzo: "Dani ha più punti di me ma Jorge viene da un'ottima striscia di risultati. Penso che Marquez abbia creato un grande vantaggio a inizio stagione. Se domenica ci supera il campionato sarà finito ma noi vogliamo tenerlo aperto".

Poi un pensiero sull'incidente che ha coinvolto Jules Bianchi: "Ho visto l'incidente di Bianchi. Spero che si rimetta presto, anche se so che le sue condizioni sono critiche. E' una bruttissima sensazione ma Suzuka è un circuito davvero pericoloso. Dovevano far uscire la safety car". E su Alonso: "Per me è un peccato perché mi piace molto come guida Fernando. Penso che voglia raggiungere risultati migliori. L'ultima stagione in Ferrari è stata difficile".

Molto sereno appare anche Marc Marquez che deve solo amministrare il vantaggio: "Il Mondiale? Cercherò di concentrarmi su questo Gran Premio. E' il circuito di casa della Honda, sarà bello gareggiare qui. Non sono nervoso, sapete che mentalità ho. Rimangono ancora 4 gare e cercherò di guidare al massimo spingendo il più possibile". Il campione del Mondo in carica torna poi sulla caduta di Aragona: "Quando mi sono rivisto in tv mi sono sentito stupido per aver continuato con quelle gomme. Mancavano solo tre giri e il grip non era così male. La decisione è stata quella di continuare anche se ho sbagliato. Mi servirà di lezione".

La parola passa infine al vincitore dell'ultimo GP, Jorge Lorenzo: "Sono in buona forma, ho ottenuto buoni risultati in questa seconda parte del Mondiale. Ad Aragona è stato fantastico, prima della gara pensavamo di finire dopo i ragazzi della Honda. La prima posizione è impossibile ma ora il mio obiettivo è quello di vincere le gare chiudendo tra i primi due in queste corse che restano per poter chiudere al secondo posto Mondiale".