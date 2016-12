MotoGP: allarme tifone a Motegi

Allarme tifoni in Giappone: dopo i fatti di domenica a Suzuka in F1 con il grave incidente a Jules Bianchi, ora anche la MotoGP, che nel weekend correrà a Motegi, è in allerta. Colpa della "tempesta dell'anno" ribattezzata "Vongfong" dagli esperti: un tifone di quinta categoria sulla scala Saffir-Simpson. Le previsioni lo danno in arrivo sul circuito tra domenica e lunedì: le gare del Mondiale potrebbero essere annullate.