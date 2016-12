MotoGP, Rossi: "Emozione indescrivibile, ultimo giro da urlo"

Una vittoria che vale molto anche per la classifica piloti, dove Rossi minaccia da vicino la seconda posizione di Dani Pedrosa: solo uno il punto di distacco tra lo spagnolo (215) e l'italiano (214). Ulteriore motivo di gioia in un fine settimana perfetto: "Sapevo che era l'occasione giusta - prosegue il 'Dottore' -. Sono partito forte e mi sono divertito da morire. Tanta gente, tantissimi tifosi e amici: sono davvero contento". Poi la dedica più attesa: "Ricevere la coppa con il numero 58 vale tanto. Aver vinto qui a Misano vale tanto. Ma per me e per tutti i suoi amici Sic vale molto più di una vittoria dedicatagli". Moderata soddisfazione anche nelle parole di Jorge Lorenzo. Il maiorchino, giunto secondo e dunque coprotagonista della prima doppietta Yamaha della stagione, fa i complimenti al compagno di squadra: "E' bello rivedere Valentino in testa, ha fatto un weekend perfetto. Per noi è ottimo rivedere due Honda nelle prime due posizioni. Ops, volevo dire due Yamaha... Ma al tempo stesso devo ammettere che se Marquez non fosse caduto sarei arrivato terzo". Dani Pedrosa, terzo al traguardo, è più rabbuiato: "Ho perso tutto nelle prime due curve, come al solito. Poi non avevo grip davanti. Ho provato a spingere - chiude lo spagnolo -, ma ho capito subito che oggi non sarebbe stata una giornata facile. A quel punto ho capito che avrei lottato con Dovizioso per tutta la gara".

Quell'Andrea Dovizioso, che si mangia le mani ancora dopo il podio sfiorato a Silverstone. "Per un niente non sono riuscito a finire davanti a Dani, ma non ero così vicino da poterlo affiancare e le ultime curve non sono così larghe da poter rischiare. Comunque ho dato tutto per tutta la gara è chiudere a soli 5" da Rossi è un bel segnale. E' quasi un sogno visto che è stato un weekend un po' difficile per noi", ha commentato il ducatista. Lo sconfitto, se così si può dire, è Marc Marquez, che ha ammesso il suo errore. " Nonostante la caduta, frutto del mio primo errore della stagione, sono contento di come è andata perché dopo le prove non pensavo che sarei stato capace di stare con Rossi e Lorenzo. Avevano un passo leggermente migliore e noi siamo stati abbastanza vicini. Ho visto la possibilità di lottare per la vittoria con Valentino, ma purtroppo non è stato possibile a causa della caduta. Ero all'interno della traiettoria migliore e ho perso l'anteriore. Per fortuna sono riuscito a ripartire e ho preso un punto che in futuro può sempre essere utile", la sua ammissione di colpa.