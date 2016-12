MotoGP, Rossi: "Per fortuna nessuna frattura"

Valentino Rossi se l'è cavata con uno spavento e una qualifica condizionata dalla caduta. "Per fortuna non ci sono fratture altrimenti sarebbe stato difficile guidare. Così, invece, va abbastanza bene. Peccato perché stavo andando forte, le modifiche hanno funzionato e il passo era buono. Comunque non sono andato male. Purtroppo sono a due decimi dalla pole, ma in terza gfila. Adesso serve una buona pertenza e poi vediamo", ha detto.

"Dopo la caduta speravo di non essermi fatto male al solito mignolo e invece ho visto che era tutto aperto e insanguinato. Bautista? Forse si è spavento vedendomi cadere", ha aggiunto. Sta di fatto davanti a lui Marc Marquez ha fatto segnare la nona pole position stagionale. "E' stata un po' più difficile anche perché mi aspettavo un po' di più da Pedrosa. Credo che sarà lui l'avversario più pericoloso in gara. In prova Iannone mi ha preso la scia, ma poi sono riuscito un po' ad allungare. E' una pole importante e sono contento", il commento dello spagnolo della Honda. Questa volta hanno provato a rovinargli la festa le Ducati. Il migliore è stato Andrea Dovizioso, che ha ripetuto la bella qualifica di Indy. "Ma in usa avevo preso la scia di Marquez - ha precisato - mentre qui, anche se avevo davanti valentino, questo secondo posto è più importante. Abbiamo girato bene e me lo sentivo. Certo, in gara non riusciremo a tenere il passo, però siamo sempre più veloci. Insomma, ci stiamo avvicinando, non me lo aspettavo dopo la sosta estiva". La pensa allo stesso modo anche Andrea Iannone: "Venerdì abbiamo avuto dei problemi, stavolta invece siamo partiti meglio e siamo andati bene in tutti i turni. Però in gara ci servirà qualche decimo per stare davanti".