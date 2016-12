MotoGP, Brno: Marquez toglie la pole alle Ducati, Rossi settimo

Marc Marquez non ha tradito le attese e in gara andrà a caccia dell'undicesimo successo in altrettante prove stagionali: il 'Cabroncito' proverà a bissare la vittoria del 2013 a Brno, circuito dove la Honda ha vinto anche nel 2012 con Pedrosa e nel 2011 con Stoner. Due italiani in prima fila, Dovizioso e Iannone, mentre in seconda fila c'è il sorprendente Bradley Smith (Yamaha Tech3) che precede Dani Pedrosa (Honda) e Jorge Lorenzo (Yamaha). Settimo Valentino Rossi che ha chiuso in 1'55"821, a 236 millesimi da Marquez. Il pesarese è stato limitato da un problema al mignolo della mano sinistra, abraso dopo una spettacolare scivolata sul finire delle quarte libere, che lo avevano visto realizzare il miglior tempo. Dopo un pit stop alla clinica mobile il 'Dottore' è tornato in sella e ha comunque centrato la terza fila, completata da Bradl e Pol Espargarò. Chiudono Aleix Espargaro, Crutchlow ed Hernandez in quarta fila.