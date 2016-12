MotoGP, Biaggi ancora sull'Aprilia al Mugello

Max Biaggi non molla. Nonostante il ritiro dalle corse e i successi nel ruolo di commentatore della Superbike per Sport Mediaset, il pilota romano - che ha da poco compiuto 43 anni - non rinuncia alla passione per la velocità. La sua esperienza continua ad essere ritenuta utile anche dall' Aprilia che gli ha messo a disposizione la MotoGP con cui corre abitualmente Petrucci per girare al Mugello in una nuova sessione di test.

Il lavoro che sta intraprendendo Biaggi è rivolto in questa fase a riprendere confidenza con la velocità, considerando che non corre dal 2012. Il cronometro pare però stia iniziando a dargli ragione rendendo il test molto interessante dal punto di vista tecnico. Rispetto al test di un mese fa oggi Biaggi avrebbe abbassato il suo tempo di circa otto decimi (ha percorso 50 giri, il migliore dei quali con il tempo ufficioso di 1'52"1), facendo sì che le sue uscite vengano già utilizzate dal test team del Reparto Corse Aprilia per acquisire dati su tutti i comparti della moto, a cominciare dall'elettronica, già buona, ma con ancora grandi margine di evoluzione. Il tutto in attesa del 2016, anno in cui la casa veneta potrebbe rientrare in Motogp in forma ufficiale. Il lavoro di Biaggi può tornare utile anche alla SBK, che con la moto di Petrucci condivide il motore e le quote del telaio. Biaggi ha effettuato una cinquantina di giri ricavandone buone sensazioni pur senza nascondere di avere ancora grandi margini di miglioramento che potremo magari apprezzare nei prossimi giorni. Al momento le voci di un ritorno di Max in gara non sono che pettegolezzi o sogni sui quali il campione non si sbilancia più di tanto, anteponendo l'esigenza di trovare il ritmo giusto e di essere utile all'Aprilia. In pista con Biaggi anche le Ducati laboratorio di Michele Pirro (Motogp) e di Matteo Baiocco (Sbk) che continuan , sotto lo sguardo di Gigi Dall'Igna, il loro lavoro di sviluppo per entrambi i campionati.

"E' stato bello ritrovare la squadra che da pilota mi ha permesso di vincere il mio ultimo mondiale - ha detto - la stessa che attualmente sta lavorando in Superbike con Sylvain Guintoli. Ritrovare tutti i ragazzi è sembrato come se non avessi mai smesso di correre. Di chi è stata la scelta? Aprilia ha voluto mettere a disposizione il meglio per avere un test un po' piu' vero, infatti quando parlo con le persone al box scattano subito quegli automatismi che permettono di accelerare le operazioni". "Siamo soddisfatti - ha detto il responsabile di Aprilia Racing,- . Vogliamo portare Max a prendere confidenza piena con la moto e con gomme e freni che sostanzialmente non conosce, per capire insieme dove arriviamo".